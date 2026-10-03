Kilis'te 1. Kitap Fuarı açıldı, Vali Kalaylı 9 gün süreceğini bildirdi

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Kilis Valiliği tarafından düzenlenen "1. Kilis Kitap Fuarı" açıldı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Doğan Güreş Paşa Bulvarı'ndaki Sevgi Yolu Parkı'nda düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 1. Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocukların kitapla büyümesinin önemine dikkati çeken Vali Kalaylı, "Kilis'in evlatlarının kitapla, bilgiyle, sanatla ve edebiyatla büyümesi, kendi şehirlerinin değerlerini tanıyarak dünyaya açılması, bizim en büyük temennilerimizden biridir." dedi.

Fuarın 9 gün süreceğini belirten Kalaylı, "Fuar süresince Kilis'imiz yüz binlerce kitabın, birbirinden kıymetli yazarların, yayınevlerinin, söyleşilerin ve kültürel buluşmaların adresi olacak." diye konuştu.

Kalaylı, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Açılış kurdelesinin ardından fuar alanındaki stantları gezen protokol üyeleri, katılımcılarla sohbet etti.

Fuar, yazar Hayati İnanç'ın söyleşisiyle devam etti.

11 Ekim'e kadar açık olacak fuarda, yazar söyleşileri, imza günleri ve paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA