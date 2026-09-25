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Kilis Şenlikçe'de ticari araç hafriyat kamyonuyla çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı

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Kilis Şenlikçe'de ticari araç hafriyat kamyonuyla çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı
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Kilis'in Şenlikçe köyünde hafif ticari araç ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu araçtaki 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KİLİS'te hafriyat kamyonu ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şenlikçe köyünde meydana geldi. M.D.'nin (70) kullandığı 79 DZ 753 plakalı hafif ticari araç ile R.Ç. (60) yönetimindeki 06 FHF 726 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki N.D. (68) ve Ö.D. (37) ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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