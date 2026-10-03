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Filistinli çocuklar için Kilis'te çizilen 300 metrelik resim İstanbul'a gönderildi

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Kilis'te çocuklar ve vatandaşlar, Filistinli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak için Yetim Vakfı işbirliğinde 300 metre uzunluğundaki kağıda resim çizdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çizilen resimler sergilenmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Kilis'te çocuklar ve vatandaşlar, Filistinli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 300 metre uzunluğundaki kağıda resim çizdi.

Yetim Vakfı işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğine katılanlar, Filistin'deki çocuklara ilişkin düşüncelerini rulo halindeki kağıda çizdikleri resimlerle anlattı.

Etkinlikte 300 metre uzunluğundaki kağıda çizilen resimler, sergilenmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Yetim Vakfı Kilis İdari İşler Koordinatörü Muhammed Keyyal Kutluca, Filistinli çocukların sesini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'de çocukların yetim kaldığını dile getiren Kutluca, çocukların savaş ve kayıplar yerine hayallerini ve geleceklerini konuşabilmesi temennisinde bulundu.

Kutluca, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, Filistin'deki çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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