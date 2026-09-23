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Kilis ve İstanbul'da Çaycılar Grubu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

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Kilis ve İstanbul'da Çaycılar Grubu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Çaycılar Grubu'na yönelik Kilis ve İstanbul'da 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, işlemleri sonrası 11'i tutuklanırken 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kilis'te suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 11'i tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çaycılar Grubu" isimli oluşum içerisinde bulunan şahıslara yönelik projeli çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kilis ve İstanbul'da şüphelilere ait 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 fişek ve 8,84 gram esrar ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler mevcutlu olarak Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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