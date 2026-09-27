Gaziantep İslahiye'de orman yangını kontrol altına alındı, 4 dönüm alan zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

İslahiye- Kilis il sınırı arasındaki Körahmethöyüğü mevkisindeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 30 personel ile 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 3 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı