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Gaziantep İslahiye'de orman yangını kontrol altına alındı, 4 dönüm alan zarar gördü

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Gaziantep İslahiye'de orman yangını kontrol altına alındı, 4 dönüm alan zarar gördü
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Gaziantep İslahiye'de, İslahiye-Kilis il sınırı arasındaki ormanda dün akşam çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

İslahiye- Kilis il sınırı arasındaki Körahmethöyüğü mevkisindeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 30 personel ile 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve 3 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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