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Kilis'te jandarma operasyonunda 40 kilo 500 gram esrar ve 65 kök kenevir bulundu

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Kilis'te jandarma operasyonunda 40 kilo 500 gram esrar ve 65 kök kenevir bulundu
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik faaliyeti kapsamında Hisar köyünde bir adreste arama yapıldı. Aramada 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen takipli narkotik faaliyeti kapsamında, merkeze bağlı Hisar köyünde bir şahsın adresinde adli arama yapıldı. Aramada 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 2-3 metre boylarında 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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