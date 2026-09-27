Gaziantep İslahiye'de ormanlık alandaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Gaziantep İslahiye'de ormanlık alandaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kırsal Körahmethöyüğü Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. İslahiye, Hatay ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Körahmethöyüğü Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İslahiye, Hatay ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA