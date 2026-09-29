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Kilis'te jandarma ekipleri 25 traktör sürücüsüne güvenli tarım eğitimi verdi

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Kilis'te jandarma ekipleri 25 traktör sürücüsüne güvenli tarım eğitimi verdi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi' kapsamında 25 traktör ve tarım aletleri sürücüsüne eğitim verdi. Eğitimde sürücülere bilgilendirme yapıldı, 25 traktör römorkuna reflektör takıldı ve broşür dağıtıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında 25 sürücüye eğitim verildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin "Güvenli Tarım, Güvenli Trafik Projesi" kapsamında traktör ve tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek, traktör kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, can ve mal kaybını önlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, merkez ve ilçelere bağlı köylerde güvenli tarım konusunda sürücülere seminer düzenlendi, 25 traktör ve tarım aletleri sürücüsüne eğitim verildi.

Bilgilendirme amacıyla broşür dağıtan ekipler, 25 traktör römorkuna reflektör taktı.

Kaynak: AA
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