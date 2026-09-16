Kilis’te yaş üzüm fiyatına ilginç protesto: Bağlarda sela okuyup dua ettiler

Haber: Erhan ÖZMEN

(KİLİS) - Kilis'te üzüm üreticileri, Ziraat Odası'nın yaş üzüm alım fiyatının 11 lira olarak açıklamasını protesto için bağlarda bir araya geldi. Rakamın girdi maliyetlerinin altında kaldığını belirten üreticiler, sembolik olarak "üreticinin selasını" okudular.

Üretim maliyetlerinin her geçen yıl arttığını, açıklanan alım fiyatının ise masraflarını karşılamadığını belirten üreticiler, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek üzere üzüm bağlarında bir araya geldiler.

Ziraat Odası tarafından açıklanan rakamın girdi fiyatlarının altında kaldığını dile getiren üreticiler, sembolik olarak "üreticinin selasını" okudular.

Çiftçiler, "Bu yıl üzüm öldü. İnşallah gelecek seneye tekrar dirilir. Bu fiyatı verenler utansın. Geçen sene 18 liraydı, bu sene 11 lira. Mazot 100 lira olmuş. Ektiğimizin masraflarını alamıyoruz. Mazot, gübre, işçilik almış başını gitmişken bu rakamlarla ayakta kalmamız imkansız" dedi.

Üretimin sürdürülebilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerektiğini belirten üreticiler, "Türk çiftçisi her zaman üretmek zorunda, üretmezse ülke kalkınamaz. Ancak bu politikalarla sanki 'çiftçi üretmesin, çiftçilik bitsin' denmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA