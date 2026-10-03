Haberler

Kilis'te çocuklar, Filistinli yaşıtları için metrelerce kağıda resim çizdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te çocuklar, Filistinli yaşıtları için metrelerce kağıda resim çizdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te çocuklar ve vatandaşlar, Filistinli çocuklara yönelik farkındalık için metrelerce kağıda resim çizdi. Etkinlikte konuşan Muhammed Keyyal Kutluca, her çizginin Filistinli çocukların yalnız olmadığını hatırlatan dayanışma mesajı olduğunu söyledi.

Kilis'te çocuklar ve vatandaşlar, Filistinli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla metrelerce uzunluğundaki kağıda resimler çizdi.

Kilis'te çocuklar ve vatandaşlar, Filistinli çocukların sesi olmak ve yapılan zulümlere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla metrelerce uzunluğundaki kağıda resimler çizdi. Etkinlik kapsamında konuşan Muhammed Keyyal Kutluca, çocukların çizgileriyle Filistinli çocukların sesine ses katmak, yaşananları unutmamak ve unutturmamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de çocukların savaşın, kayıpların ve ağır bir insani krizin ortasında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Kutluca, hayatını kaybeden, yaralanan, ailesinden ve okulundan ayrı kalan çocuklar için ev, aile, oyun ve geleceğin ulaşılması güç birer umuda dönüştüğünü ifade etti. "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinin dayanışma buluşması olduğunu belirten Kutluca, "Çocuklarımız bugün Gazzeli yaşıtları için özgürlüğü, güvenli evleri, yeniden açılan okulları ve bombaların olmadığı bir gökyüzünü resmediyor" dedi.

Bir resmin savaşı durduramayacağını bildiklerini ancak bir çocuğun başka bir çocuk için eline kalem almasının vicdanın ve umudun yaşadığını gösterdiğini kaydeden Kutluca, "Her çizgi, Filistinli çocukların yalnız olmadığını hatırlatan bir dayanışma mesajıdır" diye konuştu.

Kutluca, Filistinli çocuklara yönelik, "Sizi görüyoruz. Sizi duyuyoruz. Sizi unutmadık" mesajını verdi. Dileklerinin bütün çocukların savaşı ve kayıpları değil, hayallerini ve geleceklerini konuşabilmesi olduğunu belirten Kutluca, etkinliğe katılan çocuklara, ailelere, gönüllülere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kutluca, "Gazze'nin sesi olmaya, Gazze'yi konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 116 sitede yayınlandı.
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Flydubai uçağında kaptana baltayla saldıran yardımcı pilot için BAE'den açıklama: Terör eylemi girişimi

Pilotun kokpitteki baltalı saldırısı terör eylemi girişimi çıktı
Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi

Süper Lig devi yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler
Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir

Memurlara çifte ikramiye müjdesi

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor

Tansiyon yüksek! Orduya talimat verdi, savaş hazırlıkları başladı

Samsun'da 97 yaşındaki şemsiye tamircisi, hastalığına rağmen tezgaha döndü! Komşusu 1 saat yalvarmış

Komşusu 1 saat yalvardı! Hastalığına rağmen tezgahına döndü
Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum

Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Beşiktaş'ın borcu genel kurulda açıklandı! Kulübün yükü 27,5 milyar lirayı aştı

Kara Kartal'ın sırtındaki yük belli oldu! İşte kulübün borcu