Kilis'te çocuklar, Filistinli yaşıtları için metrelerce kağıda resim çizdi

Kilis'te çocuklar ve vatandaşlar, Filistinli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla metrelerce uzunluğundaki kağıda resimler çizdi.

Kilis'te çocuklar ve vatandaşlar, Filistinli çocukların sesi olmak ve yapılan zulümlere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla metrelerce uzunluğundaki kağıda resimler çizdi. Etkinlik kapsamında konuşan Muhammed Keyyal Kutluca, çocukların çizgileriyle Filistinli çocukların sesine ses katmak, yaşananları unutmamak ve unutturmamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de çocukların savaşın, kayıpların ve ağır bir insani krizin ortasında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Kutluca, hayatını kaybeden, yaralanan, ailesinden ve okulundan ayrı kalan çocuklar için ev, aile, oyun ve geleceğin ulaşılması güç birer umuda dönüştüğünü ifade etti. "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinin dayanışma buluşması olduğunu belirten Kutluca, "Çocuklarımız bugün Gazzeli yaşıtları için özgürlüğü, güvenli evleri, yeniden açılan okulları ve bombaların olmadığı bir gökyüzünü resmediyor" dedi.

Bir resmin savaşı durduramayacağını bildiklerini ancak bir çocuğun başka bir çocuk için eline kalem almasının vicdanın ve umudun yaşadığını gösterdiğini kaydeden Kutluca, "Her çizgi, Filistinli çocukların yalnız olmadığını hatırlatan bir dayanışma mesajıdır" diye konuştu.

Kutluca, Filistinli çocuklara yönelik, "Sizi görüyoruz. Sizi duyuyoruz. Sizi unutmadık" mesajını verdi. Dileklerinin bütün çocukların savaşı ve kayıpları değil, hayallerini ve geleceklerini konuşabilmesi olduğunu belirten Kutluca, etkinliğe katılan çocuklara, ailelere, gönüllülere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kutluca, "Gazze'nin sesi olmaya, Gazze'yi konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı