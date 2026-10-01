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Gaziantep İslahiye'de tır şarampole uçtu, sürücü hastaneye kaldırıldı

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Gaziantep İslahiye'de tır şarampole uçtu, sürücü hastaneye kaldırıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde Kilis-Hatay karayolu Tahtaköprü Barajı mevkiinde tır şarampole uçtu. İddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırda sıkışan sürücü güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazada sıkıştığı araçtan güçlükle kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kilis-Hatay karayolu üzeri İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, L.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu. Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazayı fark ederek yardıma koşan diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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