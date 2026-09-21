Haberler

Kilis Polateli'de genç, direğe dolanan Türk bayrağını ayakkabılarını çıkarıp düzeltti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Polateli'de genç, direğe dolanan Türk bayrağını ayakkabılarını çıkarıp düzeltti
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'in Polateli ilçesindeki tarihi Ravanda Kalesi'ne gelen genç, direğe dolanmış Türk bayrağını görünce ayakkabılarını çıkarıp direğe tırmanarak bayrağı düzeltti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken genç, davranışının Türk bayrağına duyduğu sevgiden kaynaklandığını söyledi.

Kilis'in Polateli ilçesinde bulunan tarihi Ravanda Kalesi'ne gelen genç, direğe dolanan Türk bayrağını görünce ayakkabılarını çıkararak direğe tırmanıp bayrağı düzeltti. Gencin bayrak sevgisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polateli ilçesindeki tarihi Ravanda Kalesi'ni ziyaret eden Ahmet Kuş, direğe dolanmış halde bulunan Türk bayrağını gördü. Bayrağı düzeltmek isteyen vatandaş, ayakkabılarını çıkararak direğe tırmandı. Kuş, bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Ahmet Kuş yaptığı davranışın Türk bayrağına duyduğu sevgiden kaynaklandığını söyledi.

Kuş, "Bence tüm Türk gençlerinin yapması gerek. Çünkü bayrağa olan bir sevgimiz var. Ben onu düzeltmeseydim hiç içime sinmeyecekti" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin Ege'deki yeni taktiği Atina'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Yeni taktik Yunan'ın planlarını altüst etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre değişikliği: 6 aya çıkarıldı

131 fon için karar verilmişti! SPK, tasfiye sürecini 6 aya çıkardı
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu

9 şirket için kritik karar! Para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

Herkes sıraya girdi! İşte bu kuyruğun nedeni

Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi