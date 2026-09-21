Kilis Polateli'de genç, direğe dolanan Türk bayrağını ayakkabılarını çıkarıp düzeltti

Kilis'in Polateli ilçesinde bulunan tarihi Ravanda Kalesi'ne gelen genç, direğe dolanan Türk bayrağını görünce ayakkabılarını çıkararak direğe tırmanıp bayrağı düzeltti. Gencin bayrak sevgisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polateli ilçesindeki tarihi Ravanda Kalesi'ni ziyaret eden Ahmet Kuş, direğe dolanmış halde bulunan Türk bayrağını gördü. Bayrağı düzeltmek isteyen vatandaş, ayakkabılarını çıkararak direğe tırmandı. Kuş, bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Ahmet Kuş yaptığı davranışın Türk bayrağına duyduğu sevgiden kaynaklandığını söyledi.

Kuş, "Bence tüm Türk gençlerinin yapması gerek. Çünkü bayrağa olan bir sevgimiz var. Ben onu düzeltmeseydim hiç içime sinmeyecekti" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı