Kilis ve İstanbul'da Çaycılar Grubu operasyonunda 18 şüpheliden 11'i tutuklandı

Kilis ve İstanbul'da Çaycılar Grubu operasyonunda 18 şüpheliden 11'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis ve İstanbul'da Çaycılar Grubu'na yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken 5'i adli kontrol, 2'si savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kilis ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunu işledikleri tespit edilen "Çaycılar Grubu" içerisinde yer alan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda Kilis ve İstanbul'da belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 fişek ve 9 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.