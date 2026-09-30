Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı; kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
V.P. (22) yönetimindeki 79 ABH 376 plakalı motosiklet, Abdi Bulut Mahallesi'nde B.D. (35) idaresindeki 31 BCN 141 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA