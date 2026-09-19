Gaziantep ve çevre illerde Gaziler Günü kutlandı

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Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep İstasyon Meydanı'nda bir araya gelen gaziler, protokol üyeleri ve öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Cuma Erdem, törende yaptığı konuşmada, gazilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcileri olduğunu söyledi.

Şehit ve gazilerin toprağı vatan, insanı ulus yapan değerler olduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Gazilik denildiğinde aklımıza yalnızca bir unvan gelmez. Gazilik, vatan için bedel ödemektir. Gazilik, millet için gerektiğinde kendi hayatından vazgeçebilmektir. Gazilik, şanlı bayrağın yere düşmemesi için kendini siper etmektir. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir."

Tören, konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Özgüler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Gülay Bozan, gaziler, gazi yakınları ve ilgililer katıldı.

Kilis

Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından program sona erdi.

Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'ndaki törende Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve dernek başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra protokol üyeleri, Şeyhadil Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Malatya

Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yeşiltepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte tören düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Yavuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, devletin bekası için canlarını feda eden aziz şehitler ile bu uğurda mücadele eden kahraman gazileri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar aziz şehitlerimizin kanıyla sulanarak, mücadele edilerek elde edildi. Allah'ın izniyle bin yıldır buradayız ve kıyamete kadar burada olacağız. 1071, 1453 ve 1923'ü hazmedemeyenler her daim diyoruz ki biz buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Hür ve bağımsız yaşama irademizi Gaziler Günü vesilesiyle ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA