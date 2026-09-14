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Kilis merkezli 2 ilde "Sokaklar Güvende" operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

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Kilis merkezli 2 ilde, "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 19 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli ise bulunduğu ceza infaz kurumundan hazır edildi.

Kilis merkezli 2 ilde, "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 19 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli ise bulunduğu ceza infaz kurumundan hazır edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, organize biçimde kazanç elde etmek amacıyla para vererek tefecilik yapma, cebir kullanarak para tahsil ederek yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şantajda bulunma, eziyet etme ve sahte doktor raporu tanzim edilmesini sağlama eylemlerinde bulunduğu değerlendirilen, 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 17 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, bugün Kilis merkezli 2 ilde 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 14 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli ise bulunduğu ceza infaz kurumundan hazır edildi. Ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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