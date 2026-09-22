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Kilis'te operasyonda 1 kilo 855 gram takoz esrar ile AK-47 şarjörü ele geçirildi

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Kilis'te operasyonda 1 kilo 855 gram takoz esrar ile AK-47 şarjörü ele geçirildi
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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 855 gram takoz esrar ile 1 adet AK-47 şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kilis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 855 gram takoz esrar ile AK-47 şarjörü ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Bulamaçlı köyünde A.K. isimli şahsın üzerinde, ikametinde ve kullanımındaki arsada arama yapıldı.

Aramalarda 5 paket halinde toplam 1 kilo 855 gram takoz esrar ile 1 adet AK-47 şarjörü ele geçirildi.

TCK-188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında hakkında adli işlem yapılan A.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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