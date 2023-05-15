İlkadım Haberleri - İlkadım Haber - Haberler

İlkadım Haberleri
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Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye'nin 2023-2028 dönemini kapsayacak yönetim bu sandıklardan çıkacak"
Trafik polislerinden sürücülere 'yaya yolu' uyarısı: "Öncelik hayatın, öncelik yayanın"
Samsun'da otomobile silahlı saldırı düzenleyip bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı
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