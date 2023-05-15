İlkadım Haberleri - İlkadım Haber - Haberler

Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Samsun ›› İlkadım Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

İlkadım Haberleri

İlkadım haber, İlkadım son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İlkadım Yerel Seçim Sonuçları 2019 İlkadım Genel Seçim Sonuçları 2018 İlkadım Genel Seçim Sonuçları 2015
Samsun'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

Samsun'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

İlkadım - 15.05.2023
Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı

Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı

İlkadım - 14.05.2023
Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı

Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı

İlkadım - 14.05.2023
SAMSUN'DA OYUNU KULLANAN BAKAN MUŞ BÜYÜK BİR KATILIM OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUM

SAMSUN'DA OYUNU KULLANAN BAKAN MUŞ BÜYÜK BİR KATILIM OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUM

İlkadım - 14.05.2023
Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da oy kullandı Açıklaması

Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da oy kullandı Açıklaması

İlkadım - 14.05.2023
Ticaret Bakanı Muş: 'Türkiye'nin 2023-2028 dönemini kapsayacak yönetim bu sandıklardan çıkacak'

Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye'nin 2023-2028 dönemini kapsayacak yönetim bu sandıklardan çıkacak"

İlkadım - 14.05.2023
İNŞAAT KAZISINDA 'MEZAR ODASI' ÇIKTI

İNŞAAT KAZISINDA 'MEZAR ODASI' ÇIKTI

İlkadım - 13.05.2023
Samsun'da Helenistik döneme ait mezar odası bulundu

Samsun'da Helenistik döneme ait mezar odası bulundu

İlkadım - 13.05.2023
Samsun'da Helenistik döneme ait mezar odası bulundu

Samsun'da Helenistik döneme ait mezar odası bulundu

İlkadım - 13.05.2023
Samsun'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan 6 yıl hapis cezası

Samsun'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan 6 yıl hapis cezası

İlkadım - 13.05.2023
Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

İlkadım - 13.05.2023
Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

İlkadım - 13.05.2023
Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 5 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 5 zanlı gözaltına alındı

İlkadım - 13.05.2023
Üniversitesi öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Üniversitesi öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İlkadım - 13.05.2023
Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

İlkadım - 13.05.2023
Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İlkadım - 13.05.2023
Samsun'a Karadeniz'in en büyük 'kongre ve kültür merkezi'

Samsun'a Karadeniz'in en büyük 'kongre ve kültür merkezi'

İlkadım - 12.05.2023
Samsun'a Karadeniz'in en büyük 'kongre ve kültür merkezi'

Samsun'a Karadeniz'in en büyük 'kongre ve kültür merkezi'

İlkadım - 12.05.2023
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İlkadım - 12.05.2023
Akaryakıt tankerinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Akaryakıt tankerinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İlkadım - 12.05.2023
Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç tutuklandı

Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç tutuklandı

İlkadım - 11.05.2023
Samsun'da Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

İlkadım - 11.05.2023
Samsun'da Arkadaşını Pompalı Tüfekle Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Arkadaşını Pompalı Tüfekle Yaralayan Şahıs Tutuklandı

İlkadım - 11.05.2023
Freni boşalan kamyon ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 1 yaralı

Freni boşalan kamyon ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 1 yaralı

İlkadım - 11.05.2023
Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç tutuklandı

Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç tutuklandı

İlkadım - 11.05.2023
Freni boşalan kamyon ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 1 yaralı

Freni boşalan kamyon ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 1 yaralı

İlkadım - 11.05.2023
Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

İlkadım - 11.05.2023
Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç yakalandı

Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç yakalandı

İlkadım - 10.05.2023
Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç yakalandı

Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç yakalandı

İlkadım - 10.05.2023
Samsun'a yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü binası

Samsun'a yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü binası

İlkadım - 09.05.2023
Trafik polislerinden sürücülere 'yaya yolu' uyarısı: 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın'

Trafik polislerinden sürücülere 'yaya yolu' uyarısı: "Öncelik hayatın, öncelik yayanın"

İlkadım - 09.05.2023
Samsun'da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

İlkadım - 09.05.2023
Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

İlkadım - 09.05.2023
Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

İlkadım - 09.05.2023
Samsun'da bir kişi iş yerinin tuvaletinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi iş yerinin tuvaletinde ölü bulundu

İlkadım - 08.05.2023
Voleybol takımı oyuncusu eski antrenörünü vurdu

Voleybol takımı oyuncusu eski antrenörünü vurdu

İlkadım - 08.05.2023
Voleybol takımı oyuncusu eski antrenörünü tabancayla yaraladı

Voleybol takımı oyuncusu eski antrenörünü tabancayla yaraladı

İlkadım - 08.05.2023
Mersin'den geldiği Samsun'da apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

Mersin'den geldiği Samsun'da apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

İlkadım - 08.05.2023
Mersin'den geldiği Samsun'da apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

Mersin'den geldiği Samsun'da apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

İlkadım - 08.05.2023
Samsun'da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

İlkadım - 07.05.2023
Samsun'da otomobile silahlı saldırı düzenleyip bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Samsun'da otomobile silahlı saldırı düzenleyip bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

İlkadım - 07.05.2023
Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Kaldığı otel odasında ölü bulundu

İlkadım - 07.05.2023
Samsun'da Otoparkta Yangın

Samsun'da Otoparkta Yangın

İlkadım - 07.05.2023
Samsun'da Otoparkta Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'da Otoparkta Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

İlkadım - 07.05.2023
Samsun'da Düğün Salonunda Yangın Çıktı

Samsun'da Düğün Salonunda Yangın Çıktı

İlkadım - 07.05.2023
Samsun'da Düğün Salonunda Yangın Çıktı

Samsun'da Düğün Salonunda Yangın Çıktı

İlkadım - 07.05.2023
Samsun'da Otoparkta Çıkan Yangında Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'da Otoparkta Çıkan Yangında Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

İlkadım - 07.05.2023
Seyir halindeki otobüsün içinde düşen yaşlı kadın yaralandı

Seyir halindeki otobüsün içinde düşen yaşlı kadın yaralandı

İlkadım - 06.05.2023
Otobüsün içerisinde düşen yaşlı kadın yaralandı

Otobüsün içerisinde düşen yaşlı kadın yaralandı

İlkadım - 06.05.2023
Çapa makinesine kapılan şahıs hayatını kaybetti

Çapa makinesine kapılan şahıs hayatını kaybetti

İlkadım - 05.05.2023

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Samsun ili İlkadım ilçesi sayfası ile Samsun ili İlkadım ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Samsun ili İlkadım ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Samsun ili İlkadım ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

title