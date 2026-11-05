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Samsun İlkadım'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Samsun İlkadım'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Samsun İlkadım'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Cedit Mahallesi'nde bowling salonu önünde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı; yaralı ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cedit Mahallesi bowling salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ANB 248 plakalı hafif ticari araç ile 55 ACP 549 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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