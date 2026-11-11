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Samsun'da görme engelliden 33 Ata altını ve 11 bin lira çalan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde, 64 yaşındaki görme engelli kişinin evinden 33 Ata altını ile 11 bin lirasını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evlendirme vaadinde bulunduğu belirlenirken, ikisinin de saklandığı evde yakalandığı bildirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, evlendirme vaadinde bulundukları kişinin evinden 33 Ata altını ile 11 bin lirasını çalan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 64 yaşındaki görme engelli kişinin evindeki 33 Ata altını ile 11 bin lirasının çalındığı ihbarıyla çalışma yürüttü. Şüphelilerden E.A.'nın (38) evlendirme vaadinde bulunduğu, daha sonra G.T. (56) isimli kadın ile tanıştırdığı ve evindeki altınla parayı çaldığı belirlendi. Şüpheliler, saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.

Öte yandan E.A.'nın 9, G.T.'nin ise 5 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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