Samsun İlkadım'da operasyonda 340 bin 300 hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

Samsun İlkadım'da operasyonda 340 bin 300 hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Belirlenen ikamette ve şüphelinin üst aramasında 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA