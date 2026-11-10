Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun İlkadım'da bir kişiyi sırtından bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İddiaya göre Samsun İlkadım'da bir kişiyi sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla sırtından ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. (33), A.C.'yi (28) sırtından bıçaklayarak hayati tehlike arz edecek şekilde yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.G.'yi yakaladı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde'nin son hali

Annesi Yeşilçam yıldızı, babası imparator! İşte kızları
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 Kasım töreninde şiir okurken aniden fenalaşarak bayıldı

10 Kasım töreninde korkutan görüntü
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor 17

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Netanyahu, İran'a yeni saldırı için her gün Trump'ı arıyormuş

Umduğunu bulamayınca her gün aramaya başladı! İşte nedeni
Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattıkları belirlendi! 21 gözaltı, 45 kişi 138 milyon lira kaybetti

Hazine arazisini parsel parsel satmışlar! 45 kişi tuzağa düşmüş
Heidi Klum, 17 yaş küçük eşiyle yatta aşk tazeledi

Yaş farkına inat! Genç eşini öpmelere doyamadı
Zonguldak'ta kız arkadaşına takip isteği attığı iddiasıyla Celal Can'ı öldüren sanığa 15 yıl hapis! Adliyede arbede çıktı

Takip isteği yüzünden öldürmüştü! Karar sonrası adliye karıştı
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler

Doğa yürüyüşünde kabusu yaşadılar