Samsun İlkadım'da bir kişiyi sırtından bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Samsun İlkadım'da bir kişiyi sırtından bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İddiaya göre Samsun İlkadım'da bir kişiyi sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Samsun'da bir kişiyi bıçakla sırtından ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. (33), A.C.'yi (28) sırtından bıçaklayarak hayati tehlike arz edecek şekilde yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.G.'yi yakaladı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı