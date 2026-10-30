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Samsun İlkadım'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 2 sürücü yaralandı

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Samsun İlkadım'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 2 sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Samsun İlkadım'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 2 sürücü yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki Fuar Caddesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 sürücü yaralandı. Ağır yaralı sürücü Samsun Şehir Hastanesi'ne, diğer sürücü ise çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı; polis inceleme başlattı.

Samsun'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Fuar Caddesi'nde, Adnan Kahveci Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre O.'nun kullandığı 55 PK 455 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen Safa Abdurrahman U. yönetimindeki ABA 62 55 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yunus Emre O. ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne, diğer sürücü Safa Abdurrahman U. ise çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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