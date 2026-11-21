Samsun İlkadım'da otomobil refüjdeki levhaya ve otobüse çarptı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde 2. Bulvar Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki trafik levhasına, ardından karşı yöne geçerek park halindeki otobüse çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin trafik levhasına ve otobüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
İlçenin 2. Bulvar Yolu'nda E.K. (43) idaresindeki 38 BZ 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhasına çarptı. Ardından karşı yöne geçen otomobil, yol kenarında park halindeki 55 C 0382 plakalı otobüse çarparak durdu.
Yerinden kopan trafik levhası ise park halindeki 55 AOV 289 plakalı kamyonete zarar verdi.
Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile araçtaki T.K. (17) ve A.K. (19) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.