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Samsun'da 17 ilçeden 420 kamu personeli pickleball şampiyonasında buluştu

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Samsun'da 17 ilçeden 420 kamu personeli pickleball şampiyonasında buluştu
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Samsun'da bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için düzenlenen Kamu Personelleri Pickleball Şampiyonası'na 17 ilçeden 420 kamu personeli katıldı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki müsabakalar, kamu çalışanlarını spora yönlendirmeyi ve kurumlar arası dayanışmayı artırmayı amaçladı.

Samsun'da bağımlılıkla mücadelede sporun önemine dikkat çekmek ve kamu personelini aktif yaşama teşvik etmek amacıyla düzenlenen Pickleball Şampiyonası'na 17 ilçeden 420 kamu personeli katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın talimatları doğrultusunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kamu Personelleri Pickleball Şampiyonası, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan müsabakalar gün boyunca devam etti. Bağımlılıkla mücadelede sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarmak, kamu çalışanlarını spora yönlendirmek ve kurumlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, Samsun'un 17 ilçesinden farklı kamu kurumlarında görev yapan 420 personel mücadele etti.

Gün boyunca süren karşılaşmalarda sporcular kıyasıya mücadele ederken, organizasyon kurumlar arası iletişimin ve dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağladı. Samsun Valiliği'nin destekleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinasyonu ve Pickleball Samsun'un çalışmalarıyla kent genelinde yaygınlaştırılan pickleball branşı, farklı organizasyonlarla daha geniş kitlelere ulaştırılıyor. Kamu personelini bir araya getiren şampiyona da sporun sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasındaki rolünü ortaya koydu.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın da şampiyonayı ziyaret ederek, sporcularla bir araya geldi ve müsabakaları takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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