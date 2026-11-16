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Samsun'da 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı
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Samsun'un İlkadım, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi; 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince yürütüldü.

SAMSUN'un İlkadım, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi; 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 5 ayrı çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda toplam 432 bin 483 sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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