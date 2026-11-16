Samsun'da 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı

Samsun'da 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un İlkadım, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi; 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince yürütüldü.
SAMSUN'un İlkadım, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi; 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 5 ayrı çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda toplam 432 bin 483 sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 11 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı