Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun İlkadım'da trafik polisi arızalanan otomobili iterek yol kenarına çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde Liman Kavşağı'nda arızalanan otomobil, trafik polisinin itmesiyle yol kenarına çekildi. Polisin sürücüye yardım ettiği anlar çevredekilerce cep telefonuyla görüntülenirken kavşaktaki trafik akışı da normale döndü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde trafik polisi, yolda kalan otomobili iterek sürücüsüne yardımcı oldu.

Liman Kavşağı'nda arızalanan otomobili fark eden trafik polisi, aracından inerek otomobilin yol kenarına çekilmesine destek oldu.

Polisin itmesiyle otomobilin yol kenarına alınmasının ardından kavşaktaki trafik akışı normale döndü.

Polisin sürücüye yardım ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA
Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe

Bahçeli ateşi yaktı, top artık TBMM'de! İşte il olmaya aday 19 ilçe
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yine aynısı oldu
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der

Yayında sunucuyu fena bozdu: İnsan Allah rahmet eylesin der
Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası

Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar

Yeni yıl tarifesi ortaya çıktı! Zamlar cep yakacak: Tam 255 bin lira
Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti

90'ların yakışıklı jönüydü! Yıllar içindeki değişim dikkat çekti
Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

Bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yolculuğun son günü