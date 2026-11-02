Samsun İlkadım'da trafik polisi arızalanan otomobili iterek yol kenarına çekti

Samsun İlkadım'da trafik polisi arızalanan otomobili iterek yol kenarına çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde Liman Kavşağı'nda arızalanan otomobil, trafik polisinin itmesiyle yol kenarına çekildi. Polisin sürücüye yardım ettiği anlar çevredekilerce cep telefonuyla görüntülenirken kavşaktaki trafik akışı da normale döndü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde trafik polisi, yolda kalan otomobili iterek sürücüsüne yardımcı oldu.
Liman Kavşağı'nda arızalanan otomobili fark eden trafik polisi, aracından inerek otomobilin yol kenarına çekilmesine destek oldu.
Polisin itmesiyle otomobilin yol kenarına alınmasının ardından kavşaktaki trafik akışı normale döndü.
Polisin sürücüye yardım ettiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: AA