Samsun'da Vali talimatıyla pickleball şampiyonasına 420 kamu personeli katıldı

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Samsun'da, kamu personelinin spora yönlendirilmesi ve kurumlar arası dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla Kamu Personelleri Pickleball Şampiyonası düzenlendi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın talimatları doğrultusunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen şampiyona, 7 Kasım'da İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapıldı.

Kentteki 17 ilçeden 420 kamu personelinin katıldığı organizasyonda, sabah saatlerinde başlayan müsabakalar akşam saatlerine kadar devam etti.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın da şampiyonayı ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi ve müsabakaları takip etti.

Farklı kamu kurumlarında görev yapan personelin mücadele ettiği organizasyonla bağımlılıkla mücadelede sporun yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve kamu çalışanlarının fiziksel aktivitelere teşvik edilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA