Samsun İlkadım'da çatılarda dolaşan maymun yavrusu itfaiyece yakalandı

Samsun İlkadım'da çatılarda dolaşan maymun yavrusu itfaiyece yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde binaların çatılarında dolaşan maymun yavrusu, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen maymun koruma altına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde binaların çatılarında dolaşan maymun yavrusu, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Kıran Mahallesi 1409. Sokak'ta binaların çatılarında dolaşan maymun yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, maymunu yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan maymun, güvenli şekilde aşağı indirildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen maymun, koruma altına alındı.
Kaynak: AA