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Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde 6 kişiye 69 bin 624 lira kumar cezası kesildi

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Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde 6 kişiye 69 bin 624 lira kumar cezası kesildi
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Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerindeki 2 iş yerinde düzenlenen kumar denetiminde 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası kesildi. Masalarda bulunan 3 bin 300 lira ve iskambil kağıtlarına el konuldu, iş yeri sorumluları adli işlem için polis merkezine teslim edildi.

Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde kumar oynayan 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ilçede bulunan 2 iş yerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 6 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı tespit edildi.

Denetimlerde Canik ilçesinde 2 kişiye 23 bin 208 lira, İlkadım ilçesinde ise 4 kişiye 46 bin 416 lira olmak üzere toplam 69 bin 624 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynanan masalarda bulunan 3 bin 300 liraya ve kumarda kullanılan iskambil kağıtlarına el konuldu.

İş yeri sorumluları H.S. (48) ve S.D. (35) yakalanarak, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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