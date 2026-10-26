Samsun'da TÜBİTAK destekli Köyümde Bilim projesi 2 günlük etkinliklerle başladı

SAMSUN Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Köyümde Bilim' projesi, İlkadım Çatkaya İlk ve Ortaokulu'nda başladı. 2 gün sürece proje kapsamında öğrenciler, yapay zekadan robotik kodlamaya, astronomiden kimya deneylerine kadar farklı alanlarda çalışmalar yapacak.

Samsun BİLSEM tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Köyümde Bilim' projesi çerçevesinde İlkadım Çatkaya İlk ve Ortaokulu'nda 2 gün boyunca bilim, teknoloji, sanat ve dil alanlarında etkinlikler düzenlenecek. 'Bilim Her Yerde, Her Çocuk İçin' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında 26-27 Ekim tarihlerinde öğrenciler uygulamalı etkinliklere katılacak. Açılış programında Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü eğitmenleri tarafından bilim şovu düzenlendi. deneylerin yer aldığı gösteri, öğrencilerden ilgi gördü. 'Asiye ile Akran Nezaketi' adlı kukla etkinliğinde öğrencilere nezaket, saygı ve olumlu akran iletişiminin önemi anlatıldı. Planetaryum etkinliğinde ise öğrenciler gökyüzü ve uzay hakkında bilgi edindi. Proje kapsamında oluşturulan 7 farklı etkinlik sınıfında öğrenciler, enerji dönüşümleri, astronomi, robotik, biyoloji, kimya, mühendislik, yapay zeka, 3 boyutlu tasarım, müzik ve kültürel miras alanlarında uygulamalı çalışmalara katıldı.

ÖĞRENCİLER 2 GÜN BOYUNCA 10 FARKLI ETKİNLİK YAPACAK

TÜBİTAK 4009 programının bu yıl ilk kez duyurulduğunu belirten proje yürütücüsü İrfan Gümüş, "TÜBİTAK 4009 Köy Okulları Destek Programı'nın kapsamında, Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) olarak 'Köyümde Bilim' isimli projemizi geçirdik. Projemiz kapsamında İlkadım Çatkaya Ortaokulu'nda 2 gün boyunca etkinlikler yapacağız. Bu 4009 Köye Okulları Destek Programı bu sene ilk defa duyuruya çıktı, desteklendi. Biz de ilk adımda bu desteği alan tek bilim sanat merkeziyiz. Bu kapsamda Çatkaya Ortaokulu'nda 2 gün boyunca öğrencilerimiz her gün 10 farklı etkinlik yapacaklar. Yapay zeka, robotik kodlama, müzik, sanat, dil etkinliklerimiz, kimya, fen bilimleri deneylerimiz olacak. Burada astronomi gözlemi yapacağız. Teleskopla öğrencilerimiz güneş lekesi gözlemleyecekler. Planetaryumda etkinlikler yapacaklar. Kuklalarımızın akran nezaketiyle ilgili etkinlikler yapacaklar. Öğrencilerimizin dolu dolu 2 gün geçirmelerini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı