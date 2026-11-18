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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin arka kapısını kırarak yaklaşık 20 bin lira değerindeki televizyonu çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Kasım günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikametin arka kapısını kırarak eve giren şahıs, içeride bulunan yaklaşık 20 bin lira değerindeki televizyonu alarak kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen C.M.'yi (35) çaldığı televizyonla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin beraberindeki televizyonun ekranının kırık olduğu tespit edildi. Televizyon, işlemlerin ardından müştekiye teslim edildi.

'Evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan C.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı