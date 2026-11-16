Samsun İlkadım'da uyuşturucu ticaretinden aranan 2 hükümlü cezaevine teslim edildi

Samsun İlkadım'da uyuşturucu ticaretinden aranan 2 hükümlü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4'er ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ve S.Ş'yi yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA