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Samsun İlkadım'da yağmur kanalına düşen otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Samsun İlkadım'da yağmur kanalına düşen otomobil takla attı, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Samsun İlkadım'da yağmur kanalına düşen otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Otogar mevkisi Ankara Bulvarı'nda 34 EKK 094 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak yağmur kanalına düşüp takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarak yağmur kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Otogar mevkisi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EKK 094 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak yağmur kanalına düştü ve takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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