Samsun İlkadım'da uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4'er ay cezalı 2 hükümlü yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında 8 yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ile aynı suçtan aynı miktarda hapis cezası bulunan S.Ş.'yi yakaladı.

Yakalanan 2 hükümlü, gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı