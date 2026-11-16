Samsun İlkadım'da uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4'er ay cezalı 2 hükümlü yakalandı

Samsun İlkadım'da uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4'er ay cezalı 2 hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden haklarında 8 yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan hükümlüler, gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında 8 yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ile aynı suçtan aynı miktarda hapis cezası bulunan S.Ş.'yi yakaladı.
Yakalanan 2 hükümlü, gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı