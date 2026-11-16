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Samsun İlkadım'da 135 bin 465 sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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Samsun İlkadım'da 135 bin 465 sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 şüpheliye ait kolilerde yapılan aramada 135 bin 465 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 şüpheliye ait kolilerde yapılan aramada 135 bin 465 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların tespit edilmesi ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmesinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesinde 3 şüpheliye ait kolilerde yapılan aramalarda 135 bin 465 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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