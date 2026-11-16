Samsun İlkadım'da narkotik operasyonunda 135 bin 465 sentetik hap ele geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 135 bin 465 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçede belirlenen adreste yapılan aramada 135 bin 465 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA