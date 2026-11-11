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Samsun İl Müftüsü Güneş, 2027'de 1514 kişinin hacca gideceğini açıkladı

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Samsun İl Müftüsü Güneş, 2027'de 1514 kişinin hacca gideceğini açıkladı
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Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş, 2027 yılında Samsun'dan 1514 kişinin hac ibadeti için kutsal topraklara gideceğini açıkladı. Güneş, adaylardan 1290'ının normal, 224'ünün yakın mesafe konaklamayı tercih ettiğini, en fazla hacı adayının 301 kişiyle İlkadım'dan olduğunu bildirdi.

Samsun İl Müftüsü Hasan Güneş, 2027 yılında Samsun'dan bin 514 kişinin hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gideceğini açıkladı.

Samsun'dan hacca gidecek bin 514 kişinin bin 290'ının normal konaklama, 224'ünün ise yakın mesafe konaklama seçeneğini tercih ettiğini belirten Müftü Güneş, ilçelere göre hacı adayı sayılarını da paylaştı. Güneş, en fazla hacı adayının 301 kişiyle İlkadım'dan olduğunu, bu ilçeyi 286 kişiyle Atakum ve 175 kişiyle Bafra'nın takip ettiğini bildirdi. Diğer ilçelerdeki hacı adayı sayılarının ise Vezirköprü'de 160, Çarşamba'da 134, Terme'de 82, Havza'da 75, Canik'te 63, Tekkeköy'de 50, Ladik'te 39, 19 Mayıs'ta 31, Kavak'ta 22, Alaçam'da 16, Salıpazarı'nda 14, Merkez'de 9, Ayvacık'ta 6, Asarcık'ta 5 ve Yakakent'te 3 olduğunu kaydetti.

Eğitim seminerleri bayram sonrası başlayacak

Hacı adaylarına yönelik bilgilendirme ve rehberlik seminerlerinin Ramazan Bayramı sonrasında düzenleneceğini ifade eden Güneş, merkez ilçelerdeki hacı adaylarının eğitimlerinin İl Müftülüğü, diğer ilçelerdeki adayların eğitimlerinin ise bağlı bulundukları ilçe müftülükleri tarafından verileceğini belirtti. Tüm hacı adaylarının yolculuk öncesinde menenjit aşısı hizmetinden faydalanacağını aktaran Güneş, sağlık hazırlıklarının da tamamlanacağını bildirdi.

İlk kafile 18 Nisan'da yola çıkacak

Samsun'dan hareket edecek ilk hac kafilesinin tarihinin henüz netleşmediğini bildiren Güneş, Türkiye genelinde ilk kafilenin 18 Nisan'da kutsal topraklara hareket edeceğini belirtti. Hacı adaylarının herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kayıt süreci, kafile oluşumu, hareket tarihleri ve eğitim seminerleriyle ilgili duyuruları il ve ilçe müftülüklerinden takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Güneş, adaylara manevi hazırlık çağrısında bulundu. Güneş, "Hacı adaylarımızın hayatlarında belki de bir defa yaşayacakları bu müstesna tecrübeye iyi hazırlanmaları, yolculuğa çıkmadan önce yaklaşmakta olan üç aylar ve Ramazan ayını fırsat bilip manevi hazırlık yapmaları ve ibadetlerini artırmaları büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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