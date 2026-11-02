Samsun'da 5 ilçedeki operasyonlarda 38 bin 454 sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'da 5 ilçedeki operasyonlarda 38 bin 454 sentetik ecza hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da Atakum, İlkadım, Canik, Bafra ve Havza ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 38 bin 454 sentetik ecza hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 25 şahsın araç ve ikametinde yapılan aramalarda 3 aranan şahıs yakalandı ve şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik, Bafra ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 bin 454 sentetik ecza hapın yanı sıra çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 5 ilçede operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 25 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 38 bin 454 adet sentetik ecza hap, 118 gram fubinica, 141,82 gram sentetik kannabinoid, 41,40 gram metamfetamin, 8,56 gram esrar, 8 gram skunk, 17 mililitre likit sentetik kannabinoid, 2 kök kenevir bitkisi ve 1 adet sentetik kannabinoidli sigara ele geçirildi. Ayrıca 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 4 tabanca fişeğine el konuldu. Operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 3 aranan şahıs yakalandı.
Olaylarla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.