Samsun İlkadım'da çöp konteynerine çarpan otomobil takla atınca sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Samsun'da önündeki araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, kaldırıma çıkarak çöp konteynerine çarptı. Takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can A. idaresindeki 34 CUP 227 plakalı otomobil, seyir halindeyken önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Çöp konteynerine çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı