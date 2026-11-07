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Samsun İlkadım'da çöp konteynerine çarpan otomobil takla atınca sürücü yaralandı

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Samsun İlkadım'da çöp konteynerine çarpan otomobil takla atınca sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Samsun İlkadım'da çöp konteynerine çarpan otomobil takla atınca sürücü yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde önündeki araca çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çıkıp çöp konteynerine çarparak takla attı. Takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da önündeki araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, kaldırıma çıkarak çöp konteynerine çarptı. Takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can A. idaresindeki 34 CUP 227 plakalı otomobil, seyir halindeyken önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Çöp konteynerine çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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