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Samsun İlkadım'da 4 binanın çatısında gezen maymunu itfaiye yakaladı

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Samsun İlkadım'da 4 binanın çatısında gezen maymunu itfaiye yakaladı
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Samsun’un İlkadım ilçesinde 5 katlı 4 binanın çatılarında gezen maymun, vatandaşların 112’ye bildirmesi üzerine itfaiye ekiplerince yakalandı. Yakalanan maymun, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 5 katlı 4 binanın çatılarında gezen maymun yakalanıp, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde 5 katlı 4 binanın çatılarında bir maymunun gezdiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatılarda gezen maymunu güvenli bir şekilde yakaladı. İstasyona götürülen maymun daha sonra Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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