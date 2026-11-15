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Samsun'da genç kızı köy evine götürdüğü iddia edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

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Samsun'da genç kızı köy evine götürdüğü iddia edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genç kızın, ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından son kez konuşma bahanesiyle arkadaşının aracına bindirilip köy evine götürüldüğü iddia edildi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da kendisinden ayrılan kız arkadaşını son kez konuşmak bahanesiyle arkadaşının aracına bindirerek köy evine götürdüğü iddia edilen şahıs ile arkadaşı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Ş.Ç., kendisinden ayrılan kız arkadaşını son kez konuşmak istediğini söyleyerek arkadaşının kullandığı araca bindirdi ve genç kızı bir köy evine götürüldüğü iddia edildi. Olayın ardından genç kızın şikayeti üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, Ş.Ç. ile aracı kullanan arkadaşı S.Ç.'yi gözaltına aldı. Zorla alıkoyma polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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