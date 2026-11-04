Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun İlkadım'da çatıda yakalanan makak maymununun sağlık durumu iyi çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde çatıda yakalanan maymun, OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ndeki kontrolünde sağlıklı bulundu. Dr. Can Nacar, makak cinsi maymunun egzotik olduğunu, bakımının yasal olmadığını ve uygun bir alana transfer edileceğini söyledi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın çatısında yakalanan maymunun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yapılan kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

OMÜ Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Can Nacar, gazetecilere, maymunun herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını vurguladı.

Maymunun ülkeye kaçak yollarla sokulduğunun değerlendirildiğini belirten Nacar, "Herhangi bir sahiplendirme işlemi söz konusu değil. İlk muayenelerinde herhangi bir olumsuz sonuç yok. Makak cinsi olarak tabir edilen bir maymun bu. Ülkemizin doğal yaban ortamında yaşayan bir tür değil, egzotik bir tür olarak geçiyor. Ülkemizde bakımı yasal olarak söz konusu değil." dedi.

Nacar, ülkeye bu tür hayvanların sokulmasının cezai işleme tabi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tarz hayvanların bulunmasında belli başlı prosedürler ve yaptırımlar var. O nedenle protokoller gereği milli parklarla, rektörlüğümüzle koordineli şekilde bu süreci yürütüyoruz. Burada mümkün olduğu kadar az süre tutmayı hedefliyoruz. O yüzden Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce organize edilen bir transfer sürecini gerçekleştireceğiz. Onların uygun gördüğü bir alana transfer işlemlerini sağlayacağız."

Samsun'da dün Kıran Mahallesi 1409. Sokak'ta binaların çatılarında maymun dolaştığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilmiş, yakalanan hayvan Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Kaynak: AA
Düğününe bir hafta kalmıştı! Aydın'da takla atan otomobildeki 24 yaşındaki Safiye hayatını kaybetti

Düğününe sadece bir hafta kalmıştı! Takla atan araçta can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentin kaderi ona bağlı! 'Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır' dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi

"Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak
Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor

Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor
Kürsüde şehit fotoğraflarını gösterdi! Dervişoğlu'ndan İmralı çıkışı

Fotoğrafları kürsüde göstererek seslendi! Dervişoğlu'ndan olay tepki
Trump 1-7 Kasım'ı Anti-Komünizm Haftası ilan etti

Trump'tan seçim ortasında dikkat çeken karar! 7 gün sürecek
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor

250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı