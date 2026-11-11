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Samsun'da dönerci uyuşturucu davasında 2 sanık 16 yıl 3'er ay hapse çarptırıldı

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Samsun İlkadım'da bir dönerci dükkanında ele geçirilen metamfetaminle ilgili Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu 2 sanık, ayrı ayrı 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Samsun'da dönerci dükkanında ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili yargılanan 2 sanık, 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili M.T. ve V.Ç. gözaltına alındı. İki şüpheli, 27 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı.

Olayla ilgili Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar M.T. ve V.Ç. ayrı ayrı 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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