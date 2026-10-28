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Samsun'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonunda 3'ü aranan 10 şahıs yakalandı

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Samsun'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonunda 3'ü aranan 10 şahıs yakalandı
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Samsun'da İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3'ü aranan toplam 10 şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı. Aramalarda bin 112 uyuşturucu hap, 12,29 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kokain ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da narkotik ekiplerince İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3'ü aranan toplam 10 şahıs yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde 10 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda bin 112 adet uyuşturucu hap, 12,29 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek, 53 adet elektronik sigara ve 2 bin 500 adet elektronik tütün çubuğu ele geçirildi.

Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay ve hakkında 1 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 aranan şahıs da yakalandı.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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