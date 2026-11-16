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Samsun İlkadım'da uyuşturucu soruşturmasında 104 bin 350 sentetik hap ele geçirildi

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Samsun İlkadım'da uyuşturucu soruşturmasında 104 bin 350 sentetik hap ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Samsun İlkadım'da uyuşturucu soruşturmasında 104 bin 350 sentetik hap ele geçirildi
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 104 bin 350 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 104 bin 350 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde arama yaptı. Yapılan aramada 104 bin 350 adet sentetik ecza hapı ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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