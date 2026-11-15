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Samsun İlkadım'da 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Samsun İlkadım'da 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Samsun İlkadım'da 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Samsun İlkadım'da uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo bonzai elde edilebilen 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, nöbetçi mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2,5 kilo bonzai elde edilebilen 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 2,5 kilo bonzai elde edilebilen 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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