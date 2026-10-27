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Samsun'da 5 bin 656 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'da 5 bin 656 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'un İlkadım ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 656 sentetik uyuşturucu hap ve 228,79 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, Terme'deki aramada 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde bir ikametin çatı katında arama yapan ekipler, 5 bin 656 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Terme ilçesinde ise şüphelilerin ikametlerindeki aramada 228,79 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 100 dolar ve 32 bin 550 lira bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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