Samsun'da 5 bin 656 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da 5 bin 656 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 656 sentetik uyuşturucu hap ve 228,79 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, Terme'deki aramada 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
İlkadım ilçesinde bir ikametin çatı katında arama yapan ekipler, 5 bin 656 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Terme ilçesinde ise şüphelilerin ikametlerindeki aramada 228,79 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 100 dolar ve 32 bin 550 lira bulundu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.