Samsun İlkadım'da kira kavgasında kiracı, ev sahibini kolundan bıçakla yaraladı

Samsun İlkadım'da kira kavgasında kiracı, ev sahibini kolundan bıçakla yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde kira meselesi yüzünden ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kiracı, ev sahibini kolundan bıçakla yaralarken yaralı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kiracı polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında kira meselesi nedeniyle çıkan kavgada kiracı bıçaklanarak yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kadıfekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Y.Ö. (31) ile kiracısı H.T. (43) arasında kira alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.T., kiracısı Y.Ö.'yü kolundan bıçakladı.
Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından H.T., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.