Samsun İlkadım'da belediye otobüsü şoförü yanan otomobili yangın tüpüyle söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir otomobilin motor bölümünden alevler çıktı. Yoldan geçen belediye otobüsü şoförü aracını durdurup otobüsteki yangın tüpüyle yangını söndürdü; otomobil hasar görürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yanan otomobili, yoldan geçen belediye otobüsü şoförü aracındaki yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.
İlçenin Derecik Mahallesi'nde bir otomobilin motor bölümünden alevler çıkmaya başladı. Yoldan geçen Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförü Aytaç Uzunoğlu, aracını durdurarak otomobil sürücüsünün yardımına koştu.
Otobüste bulunan yangın tüpünü alan Uzunoğlu, kısa sürede aracın motor bölümünden çıkan yangını söndürdü.
Otomobilde hasar meydana gelirken, otobüs şoförünün aracından inerek yangını söndürmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.